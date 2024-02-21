В Миргороде слышали взрывы – РФ атаковала Shahed. Предварительно, без жертв и разрушений

Была объявлена воздушная тревога по областям

Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: A. Gusev / Pacific Press)

В Миргородской общине в Полтавской области были слышны звуки взрывов, сообщает Суспільне со ссылкой на местных жителей. Воздушные силы сообщали о движении российских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 на город.

Предварительно обошлось без жертв и разрушений, сообщил глава обладминистрации впоследствии.

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19:56. Воздушные силы объявили об угрозе беспилотников в Днепропетровской и Запорожской областях.

В течение следующего часа они двигались в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

21:32. ВС сообщили о таком движении российских беспилотников:

→ несколько групп БпЛА между Кировоградской и Днепропетровской областями, курс северо-северо-восточный.

→ БпЛА в Пятихатском районе Днепропетровской области, курс северо-восточный.

→ БпЛА в Новосанжарском районе Полтавской области, курс северный (Полтава).

→ БпЛА на границе Харьковской/Сумской/Полтавской областей, курс северо-западный.

→ БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс северо-северо-восточный.

21:53. Несколько групп "шахедов" находятся в южном, центральном и северном районах Полтавской области, курсом в Сумскую область, сообщили ВС.

22:14. Воздушные силы сообщили о нескольких группах беспилотников в центральной части Полтавской области, двигающихся по северо-западному курсу. Также военные написали дро БПЛА в Харьковской области в районе Чугуева, двигавшемся курсом на Харьков.

22:15. "БпЛА в Полтавской области курсом на Миргород", – ВС.

22:23. Суспільне со ссылкой на местных сообщает, что в Миргородской общине слышались звуки взрывов.

22:54. Отбой угрозы "шахедов" по областям.

Глава Полтавской обладминистрации Филипп Пронин сообщил, что оккупанты атаковали Полтавщину несколькими группами беспилотников, звуки взрывов слышали в Миргородском районе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, разрушений тоже.

В Днепропетровской, Хмельницкой и Полтавской областях в ночь на 15 февраля российские оккупанты нанесли удары по гражданским объектам, а также инфраструктуре. Во Львове в результате ракетной атаки было трое пострадавших и разрушение домов. Хронику атаки россиян можно прочесть по ссылке.

Ночью 18 февраля россияне атаковали Украину "шахедами". Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района. Это привело к пожару, который уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших.

В ночь на 19 февраля захватчики атаковали Украину четырьмя "шахедами" – все цели были сбиты силами противовоздушной обороны.

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