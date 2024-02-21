У Миргороді чули вибухи – РФ атакувала "шахедами". Попередньо, без жертв та руйнувань
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: A. Gusev / Pacific Press)

У Миргородській громаді в Полтавській області було чутно звуки вибухів, повідомило Суспільне з посиланням на місцевих мешканців. Повітряні сили написали про рух російських дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 на місто.

Попередньо, обійшлося без жертв та руйнувань, повідомив голова обладміністрації згодом.

19:56. Повітряні сили оголосили про загрозу безпілотників у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Надалі впродовж наступної години вони рухалися у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

21:32. ПС повідомили про такий рух російських безпілотників:

→ декілька груп БпЛА між Кіровоградською та Дніпропетровською областями, курс північний/північно-східний.

→ БпЛА в П'ятихатському районі Дніпропетровської області, курс північно-східний.

→ БпЛА в Новосанжарському районі Полтавської області, курс північний (Полтава).

→ БпЛА на межі Харківської/Сумської/Полтавської областей, курс північно-західний.

→ БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс північний/північно-східний.

21:53. Декілька груп "шахедів" перебувають у південному, центральному та північному районах Полтавської області, курсом на Сумщину, повідомили ПС.

22:14. Повітряні сили повідомили про декілька груп безпілотників у центральній частині Полтавської області, що рухаються північно-західним курсом. Також військові написали про БпЛА у Харківській області в районі Чугуєва, що рухався курсом на Харків.

22:15. "БпЛА в Полтавській області курсом на Миргород", – ПС.

22:23. Суспільне з посиланням на місцевих повідомляє, що у Миргородській громаді було чути звуки вибухів.

22:54. Відбій загрози "шахедів" по областях.

Голова Полтавської обладміністрації Філіп Пронін повідомив, що окупанти атакували Полтавщину кількома групами безпілотників, звуки вибухів чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає, руйнувань також.

  • У Дніпропетровській, Хмельницькій та Полтавській областях у ніч проти 15 лютого російські окупанти завдали ударів по цивільних об'єктах, а також інфраструктурі. У Львові внаслідок ракетної атаки було троє постраждалих та руйнування будинків. Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
  • Вночі 18 лютого росіяни атакували Україну "шахедами". Окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району. Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували. Обійшлося без жертв і постраждалих.
  • У ніч проти 19 лютого загарбники атакували Україну чотирма "шахедами" - усі цілі були збиті силами протиповітряної оборони.

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