У Миргороді чули вибухи – РФ атакувала "шахедами". Попередньо, без жертв та руйнувань

Було оголошено повітряну тривогу в областях

Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: A. Gusev / Pacific Press)

У Миргородській громаді в Полтавській області було чутно звуки вибухів, повідомило Суспільне з посиланням на місцевих мешканців. Повітряні сили написали про рух російських дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 на місто.

Попередньо, обійшлося без жертв та руйнувань, повідомив голова обладміністрації згодом.

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19:56. Повітряні сили оголосили про загрозу безпілотників у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Надалі впродовж наступної години вони рухалися у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

21:32. ПС повідомили про такий рух російських безпілотників:

→ декілька груп БпЛА між Кіровоградською та Дніпропетровською областями, курс північний/північно-східний.

→ БпЛА в П'ятихатському районі Дніпропетровської області, курс північно-східний.

→ БпЛА в Новосанжарському районі Полтавської області, курс північний (Полтава).

→ БпЛА на межі Харківської/Сумської/Полтавської областей, курс північно-західний.

→ БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс північний/північно-східний.

21:53. Декілька груп "шахедів" перебувають у південному, центральному та північному районах Полтавської області, курсом на Сумщину, повідомили ПС.

22:14. Повітряні сили повідомили про декілька груп безпілотників у центральній частині Полтавської області, що рухаються північно-західним курсом. Також військові написали про БпЛА у Харківській області в районі Чугуєва, що рухався курсом на Харків.

22:15. "БпЛА в Полтавській області курсом на Миргород", – ПС.

22:23. Суспільне з посиланням на місцевих повідомляє, що у Миргородській громаді було чути звуки вибухів.

22:54. Відбій загрози "шахедів" по областях.

Голова Полтавської обладміністрації Філіп Пронін повідомив, що окупанти атакували Полтавщину кількома групами безпілотників, звуки вибухів чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає, руйнувань також.

У Дніпропетровській, Хмельницькій та Полтавській областях у ніч проти 15 лютого російські окупанти завдали ударів по цивільних об'єктах, а також інфраструктурі. У Львові внаслідок ракетної атаки було троє постраждалих та руйнування будинків. Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Вночі 18 лютого росіяни атакували Україну "шахедами". Окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району. Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували. Обійшлося без жертв і постраждалих.

У ніч проти 19 лютого загарбники атакували Україну чотирма "шахедами" - усі цілі були збиті силами протиповітряної оборони.

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