В Молдове стартовали парламентские выборы

28 сентября граждане Молдовы изберут 101 депутата сроком на четыре года

Выборы в Молдове (Фото: Dumitru Doru/EPA)

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове проходят парламентские выборы, в 07:00 по всей стране открылись избирательные участки. Об этом сообщило медиа NewsMaker.

Граждане изберут 101 депутата сроком на четыре года. В гонке участвуют 22 избирательных конкурента: 14 партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата.

Для признания выборов состоявшимися, требуется участие не менее трети избирателей, включенных в списки. При этом в парламент пройдут только те, кто преодолеет избирательный барьер, установленный действующим законодательством: 5% для партий, 7% для блоков и 2% для независимых кандидатов.

На парламентских выборах 2025 года впервые было введено голосование по почте для граждан Молдовы, проживающих в 10 странах. В целом Центральная избирательная комиссия утвердила список из 301 избирательного участка, открытых в 41 стране.

В 07:00 по всей Молдове открылись избирательные участки для голосования. Они будут работать до 21:00.

За ходом голосования следят как местные, так и международные наблюдатели. Первые предварительные результаты ожидаются после закрытия избирательных участков.

Первым избирателем на парламентских выборах в Молдове стала Ана Тейшану, студентка Университета Цукуба в Японии. Она проголосовала на избирательном участке, открытом при посольстве Молдовы в Токио.

22 сентября Bloomberg писало, что Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове.

В тот же день в Молдове правоохранители провели более 250 обысков в рамках дела о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации.

26 сентября с гонки сняли пророссийскую партию "Сердце Молдовы".