У Молдові стартували парламентські вибори

Вибори в Молдові (Фото: Dumitru Doru/EPA)

У неділю, 28 вересня, у Молдові проходять парламентські вибори, о 07:00 по всій країні відкрилися виборчі дільниці. Про це повідомило медіа NewsMaker.

Громадяни оберуть 101 депутата терміном на чотири роки. У перегонах беруть участь 22 виборчі конкуренти: 14 партій, чотири виборчі блоки і чотири незалежні кандидати.

Для визнання виборів такими, що відбулися, потрібна участь не менше третини виборців, внесених до списків. Разом з тим, до парламенту пройдуть лише ті, хто подолає виборчий бар'єр, встановлений чинним законодавством: 5% для партій, 7% для блоків і 2% для незалежних кандидатів.

На парламентських виборах 2025 року вперше було запроваджено голосування поштою для громадян Молдови, які мешкають у 10 країнах. Загалом Центральна виборча комісія затвердила список із 301 виборчої дільниці, відкритих у 41 країні.

О 07:00 по всій Молдові відкрилися виборчі дільниці для голосування. Вони працюватимуть до 21:00.

За перебігом голосування слідкують як місцеві, так і міжнародні спостерігачі. Перші попередні результати очікуються після закриття виборчих дільниць.

Першим виборцем на парламентських виборах у Молдові стала Ана Тейшану, студентка Університету Цукуба в Японії. Вона проголосувала на виборчій дільниці, відкритій при посольстві Молдови в Токіо.

22 вересня Bloomberg писало, що Росія розробила план втручання в парламентські вибори в Молдові.

Того самого дня в Молдові правоохоронці провели понад 250 обшуків у межах справи про підготовку масових заворушень і дестабілізацію.

26 вересня з перегонів зняли проросійську партію "Серце Молдови".