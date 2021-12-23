В НАТО есть сторонники диалога с РФ: считают, что так можно "спасти" Украину – посол

На данный момент в НАТО нет единства по поводу ПДЧ и даты вступления Украины в Альянс. При этом некоторые страны считают, что нужно "договариваться" с Россией, и это даже может "спасти" Украину. Об этом заявила посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко в интервью Европейской правде.

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По ее словам, в НАТО есть много сторонников предоставления Украине ПДЧ и ускорения вступления в Альянс, но есть и страны-скептики, потому сейчас у Альянса нет какого-либо четкого плана или конкретной даты по этим пунктам. В связи с этим Галибаренко считает, что на следующем саммите НАТО в конце июня 2022-го Украина будет присутствовать только как составляющая стратегической концепции НАТО.

Она также отметила: не стоит скрывать, что в Альянсе есть разное видение нынешней ситуации с Россией.

"Есть люди, которые категорически против любого диалога с РФ по известным причинам, а есть лагерь стран, которые считают, что только через диалог можно договориться с Россией, предотвратить эскалацию, и даже называется тезис о том, чтобы спасти Украину", – сказала посол.

При этом требования о "гарантиях безопасности", выдвинутые Россией, по словам посла, в НАТО "вообще не воспринимаются всерьез", и ни о какой ревизии Бухарестского саммита не может быть и речи.

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Оксана Житнюк

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