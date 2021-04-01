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В НАТО обсудили эскалацию на Донбассе: Москва подрывает мирные усилия

01.04.2021, 22:32
В НАТО обсудили эскалацию на Донбассе: Москва подрывает мирные усилия - Фото
Украина-НАТО (иллюстрация — пресс-служба Минобороны)

Послы стран-членов НАТО встретились, чтобы обсудить эскалацию ситуации на Донбассе. Представитель альянса в комментарии Reuters заявил, что Россия подрывает мирные усилия и нарушает договоренности о прекращении огня.

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Представитель НАТО сказал, что альянс обеспокоен наращиванием российских войск у границ Украины. .

Он подчеркнул, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины. "Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности", – сказал представитель НАТО.

"Союзники высказали свою обеспокоенность по поводу недавних крупномасштабных военных действий России в Украине. Союзники также обеспокоены нарушениями Россией соглашения о прекращении огня, достигнутого в июле 2020 года, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе", – добавил представитель альянса.

  • 26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. 
  • 30 марта главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения.
  • 31 марта, после заседания ТКГ, в украинской делегации заявили, что РФ отказалась вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня с 1 апреля. 
  • Сегодня, 1 апреля, Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию из-за стягивания вооружения РФ к границе Украины.
  • Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации против нее.

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Вадим Ребрина
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Россия Донбасс нато
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