В НАТО обсудили эскалацию на Донбассе: Москва подрывает мирные усилия
Послы стран-членов НАТО встретились, чтобы обсудить эскалацию ситуации на Донбассе. Представитель альянса в комментарии Reuters заявил, что Россия подрывает мирные усилия и нарушает договоренности о прекращении огня.
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Представитель НАТО сказал, что альянс обеспокоен наращиванием российских войск у границ Украины. .
Он подчеркнул, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины. "Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности", – сказал представитель НАТО.
"Союзники высказали свою обеспокоенность по поводу недавних крупномасштабных военных действий России в Украине. Союзники также обеспокоены нарушениями Россией соглашения о прекращении огня, достигнутого в июле 2020 года, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе", – добавил представитель альянса.
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