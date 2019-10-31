В НАТО прокомментировали перспективы ПДЧ для Украины

Йенс Столтенберг в Верховной Раде (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Украина на пути к будущему членству в НАТО пройдет различные этапы сотрудничества с НАТО, в том числе получение статуса партнера с расширенными возможностями и Плана действий относительно членства (ПДЧ). Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с заместителем генсека НАТО по вопросам политики и безопасности Беттиной Каденбах, передает Укринформ.

В ответ на вопрос журналистов о возможных сроках получения Украиной ПДЧ, Каденбах отметила, что она не может предсказать будущее и не хочет спекулировать датами.

"Это произойдет в будущем, это очевидно, сейчас речь идет о консенсусе не только среди 29 членов, а также о консенсусе и в украинском обществе... Мы должны идти шаг за шагом на этом пути и смотреть на результаты", - резюмировала Каденбах.

Читайте также: В НАТО анонсировали участие Украины в учебной миссии в Ираке