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В НАТО прокомментировали перспективы ПДЧ для Украины

В НАТО прокомментировали перспективы ПДЧ для Украины - Фото
Йенс Столтенберг в Верховной Раде (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
31.10.2019, 18:28

Замгенсека сказала, что нужен консенсус не только среди 29 членов, но и в украинском обществе

Украина на пути к будущему членству в НАТО пройдет различные этапы сотрудничества с НАТО, в том числе получение статуса партнера с расширенными возможностями и Плана действий относительно членства (ПДЧ). Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с заместителем генсека НАТО по вопросам политики и безопасности Беттиной Каденбах, передает Укринформ.

В ответ на вопрос журналистов о возможных сроках получения Украиной ПДЧ, Каденбах отметила, что она не может предсказать будущее и не хочет спекулировать датами.

"Это произойдет в будущем, это очевидно, сейчас речь идет о консенсусе не только среди 29 членов, а также о консенсусе и в украинском обществе... Мы должны идти шаг за шагом на этом пути и смотреть на результаты", - резюмировала Каденбах.

  • Вчера генсек Альянса Йенс Столтенберг и члены Североатлантического совета прибыли в Украину и посетили Одессу.
  • Сегодня Столтенберг встретился с Зеленским, принял участие в заседании комиссии Украина - НАТО и выступил в Верховной Раде.
  • Выступая в сессионном зале парламента, Столтенберг цитировал Тараса Шевченко и дал депутатам совет.

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