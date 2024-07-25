В НАТО уверены: дроны РФ "нечаянно" залетели в Румынию, назвали это "безответственностью"

25 июля Румыния официально подтвердила падение обломков российских дронов на территории страны и выразила "осуждение"

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В НАТО нет доказательств того, что "шахеды" России намеренно залетели на территорию Румынии, однако это указывает на "безответственные и потенциально опасные" действия. Об этом заявил неназванный чиновник Альянса, слова которого цитирует Sky News.

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"Нет никаких признаков преднамеренного нападения на территорию НАТО", – заявил он.

Однако этот чиновник утверждает, что такой случай указывает на "безответственные и потенциально опасные" случаи вторжения российских дронов в воздушное пространство Румынии.

НАТО усилило меры мониторинга и наблюдения, в том числе воздушное патрулирование, подчеркнул он.

В ночь на 24 июля россияне атаковали Одесскую область "шахедами", в частности город Измаил. Тогда мониторинговые каналы заявляли о том, что дрон якобы "промахнулся" и ударил по селу Плауру на румынском берегу Дуная.

В Министерстве обороны Румынии заявили, что во время российской атаки в ночь на 24 июля страна поднимала в воздух истребители F-16.

В ночь на 25 июля украинская противовоздушная оборона сбила 25 "шахедов", еще три были локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Румынских военных отправили обследовать берег Дуная после российской дроновой атаки.

25 июля в Румынии официально подтвердили падение обломков российских дронов на территории страны и выразили "осуждение".

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