В НАТО впевнені: "шахеди" Росії "ненавмисно" залетіли в Румунію, назвали це "безвідповідальністю"

25 липня Румунія офіційно підтвердили падіння уламків російських дронів на території країни та висловила "засудження"

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У НАТО немає доказів того, що "шахеди" Росії навмисно залетіли на територію Румунії, проте це вказує на "безвідповідальні і потенційно небезпечні" дії. Про це заявив неназваний посадовець Альянсу, слова якого цитує Sky News.

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"Немає жодних ознак навмисного нападу на територію НАТО", – заявив він.

Проте цей посадовець стверджує, що такий випадок вказує на "безвідповідальні і потенційно небезпечні" випадки вторгнення російських дронів у повітряний простір Румунії.

НАТО посилило заходи моніторингу і спостереження, зокрема повітряне патрулювання, наголосив він.

У ніч проти 24 липня росіяни атакували Одеську область "шахедами", зокрема місто Ізмаїл. Тоді моніторингові канали заявляли про те, що дрон нібито "промахнувся" і вдарив по селу Плауру на румунському березі Дунаю.

У Міністерстві оборони Румунії заявили, що під час російської атаки у ніч проти 24 липня країна підіймала у повітря винищувачі F-16.

У ніч проти 25 липня українська протиповітряна оборона збила 25 "шахедів", ще три було локаційно втрачено після перетину державного кордону з Румунією.

Румунських військових відправили обстежити берег Дунаю після російської дронової атаки.

25 липня у Румунії офіційно підтвердили падіння уламків російських дронів на території країни та висловили "засудження".

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