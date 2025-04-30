В ОБСЕ отреагировали на убийство россиянами Рощиной. Спикер МИД поблагодарил
Офис представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе медиа осудил убийство российскими оккупантами украинской журналистки Виктории Рощиной. Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий поблагодарил за реакцию.
В ОБСЕ заявили, что "шокированы" доказательствами, появившимися в результате расследования коалиции из 45 международных журналистов во главе с неправительственной организацией Forbidden Stories по поводу пыток и плохого обращения с Рощиной.
"Это бесчеловечное обращение является нарушением международного права, в частности седьмой и девятой статей Международного пакта о гражданских и политических правах (ICCPR) и Конвенции ООН против пыток. Кроме того, журналисты, освещающие конфликты, имеют гражданский статус в соответствии с Международным гуманитарным правом (IHL), их пытки и плохое обращение, а также незаконное удержание являются прямым нарушением Женевских конвенций (статьи 32 и 147 четвертой Женевской конвенции)", – говорится в сообщении.
Георгий Тихий от имени украинского МИД поблагодарил за "такое четкое заявление".
"Систематические пытки, жестокое обращение и другие нарушения международного гуманитарного права со стороны России требуют решительной международной реакции", – добавил он.
Накануне Forbidden Stories и 45 журналистов из 13 украинских и иностранных медиа обнародовали расследование, в котором говорится, что россияне вернули тело Рощиной без некоторых внутренних органов. В частности, отсутствовали головной мозг, глазные яблоки, а также часть трахеи.
Международный эксперт-патологоанатом, к которому обратились авторы проекта, считает, что отсутствие этих органов могло скрыть тот факт, что смерть наступила в результате удушения.
- Рощина перестала выходить на связь 3 августа 2023 года. Как рассказывал ее отец, 27 июля Виктория отправилась из Украины в Польшу, откуда должна добраться на оккупированные украинские территории через Россию.
- СБУ, а затем и российская сторона подтвердили, что журналистку взяли в плен россияне.
- 10 октября 2024 года Коордштаб подтвердил смерть 27-летней журналистки в России. 11 октября было начато расследование смерти Рощиной в российском плену.
- 24 апреля 2025 года стало известно, что тело журналистки вернули в Украину. Это произошло в конце февраля.
- ОГП сообщил, что на теле журналистки Рощиной обнаружены многочисленные признаки пыток.