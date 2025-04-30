Еврокомиссия об убийстве Рощиной: РФ не упускает возможности показать свою жестокость

В Еврокомиссии констатировали, что жизнь под российской оккупацией опасна для украинцев

Виктория Рощина (Фото: Facebook-аккаунт журналистки)

Россия не упускает никакой возможности продемонстрировать свою невыразимую жестокость по отношению к украинцам. С соответствующим заявлением на брифинге выступила спикер Еврокомиссии Анита Гиппер, комментируя расследование о гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной, передает Укринформ.

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"Россия не теряет никакой возможности продемонстрировать свою невыразимую жестокость по отношению к украинцам, убивая и применяя пытки, как это было в случае с Рощиной, храброй украинской журналисткой, которая была не только жестоко убита, но также подверглась пыткам перед этим", — сказала Гиппер.

Она добавила, что это ясно демонстрирует, что жизнь под российской оккупацией опасна для украинцев.

Гиппер подчеркнула, что украинская журналистка и ее мужество всегда будут оставаться в памяти.

"Мы сделаем все возможное, что в наших силах, чтобы обеспечить ответственность России за все эти совершенные военные преступления и зверства", — резюмировала спикер.

Накануне Forbidden Stories и 45 журналистов из 13 украинских и иностранных медиа обнародовали расследование, в котором говорится, что россияне вернули тело Рощиной без некоторых внутренних органов. В частности, отсутствовали головной мозг, глазные яблоки, а также часть трахеи.

Международный эксперт-патологоанатом, к которому обратились авторы проекта, считает, что отсутствие этих органов могло скрыть тот факт, что смерть наступила в результате удушения.