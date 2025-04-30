Еврокомиссия об убийстве Рощиной: РФ не упускает возможности показать свою жестокость
Россия не упускает никакой возможности продемонстрировать свою невыразимую жестокость по отношению к украинцам. С соответствующим заявлением на брифинге выступила спикер Еврокомиссии Анита Гиппер, комментируя расследование о гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной, передает Укринформ.
"Россия не теряет никакой возможности продемонстрировать свою невыразимую жестокость по отношению к украинцам, убивая и применяя пытки, как это было в случае с Рощиной, храброй украинской журналисткой, которая была не только жестоко убита, но также подверглась пыткам перед этим", — сказала Гиппер.
Она добавила, что это ясно демонстрирует, что жизнь под российской оккупацией опасна для украинцев.
Гиппер подчеркнула, что украинская журналистка и ее мужество всегда будут оставаться в памяти.
"Мы сделаем все возможное, что в наших силах, чтобы обеспечить ответственность России за все эти совершенные военные преступления и зверства", — резюмировала спикер.
Накануне Forbidden Stories и 45 журналистов из 13 украинских и иностранных медиа обнародовали расследование, в котором говорится, что россияне вернули тело Рощиной без некоторых внутренних органов. В частности, отсутствовали головной мозг, глазные яблоки, а также часть трахеи.
Международный эксперт-патологоанатом, к которому обратились авторы проекта, считает, что отсутствие этих органов могло скрыть тот факт, что смерть наступила в результате удушения.
- Рощина перестала выходить на связь 3 августа 2023 года. Как рассказывал ее отец, 27 июля Виктория отправилась из Украины в Польшу, откуда должна добраться на оккупированные украинские территории через Россию.
- СБУ, а затем и российская сторона подтвердили, что журналистку взяли в плен россияне.
- 10 октября 2024 года Коордштаб подтвердил смерть 27-летней журналистки в России. 11 октября было начато расследование смерти Рощиной в российском плену.
- 24 апреля 2025 года стало известно, что тело журналистки вернули в Украину. Это произошло в конце февраля.
- ОГП сообщил, что на теле журналистки Рощиной обнаружены многочисленные признаки пыток.