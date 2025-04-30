Єврокомісія про убивство Рощиної: РФ не втрачає можливості продемонструвати свою жорстокість
Вікторія Рощина (Фото: Facebook-акаунт журналістки)

Росія не втрачає жодної можливості продемонструвати свою невимовну жорстокість щодо українців. З відповідною заявою на брифінгу виступила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, коментуючи розслідування щодо загибелі в російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної, передає Укрінформ.

"Росія не втрачає жодної можливості продемонструвати свою невимовну жорстокість щодо українців, вбиваючи та застосовуючи тортури, як це було у випадку з Рощиною, хороброю українською журналісткою, яка була не лише жорстоко вбитою, але також зазнала тортур перед цим", – сказала Гіппер.

Вона додала, що це чітко демонструє, що життя під російською окупацією небезпечне для українців.

Гіппер наголосила, що українська журналістка та її мужність завжди залишатимуться у пам’яті.

"Ми зробимо все можливе, що в наших силах, щоб забезпечити відповідальність Росії за всі ці скоєні воєнні злочини та звірства", – резюмувала речниця.

Напередодні Forbidden Stories та 45 журналістів з 13 українських та іноземних медіа оприлюднили розслідування, в якому йдеться, що росіяни повернули тіло Рощиної без деяких внутрішніх органів. Зокрема, були відсутні головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї.

Міжнародний експерт-патологоанатом, до якого звернулися автори проєкту, вважає, що відсутність цих органів могла приховати той факт, що смерть настала внаслідок задушення.

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