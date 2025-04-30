В ОБСЄ відреагували на убивство росіянами Рощиної. Речник МЗС подякував

Напередодні журналісти опублікували розслідування, у якому йшлося, що росіяни повернули тіло Рощиної без деяких внутрішніх органів

Вікторія Рощина (Фото: Facebook)

Офіс представника Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи медіа засудив убивство російськими окупантами української журналістки Вікторії Рощиної. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий подякував за реакцію.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

У ОБСЄ заявили, що "шоковані" доказами, що з’явилися в результаті розслідування коаліції з 45 міжнародних журналістів на чолі з неурядовою організацією Forbidden Stories щодо катувань та поганого поводження з Рощиною.

"Це нелюдське поводження є порушенням міжнародного права, зокрема сьомої та дев'ятої статей Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (ICCPR) та Конвенції ООН проти катувань. Крім того, журналісти, які висвітлюють конфлікти, мають цивільний статус відповідно до Міжнародного гуманітарного права (IHL), і їхнє катування та погане поводження, а також незаконне утримання є прямим порушенням Женевських конвенцій (статті 32 та 147 четвертої Женевської конвенції)", – йдеться у повідомленні.

Георгій Тихий від імені українського МЗС подякував за "таку чітку заяву".

"Систематичні тортури, жорстоке поводження та інші порушення міжнародного гуманітарного права з боку Росії вимагають рішучої міжнародної реакції", – додав він.

Напередодні Forbidden Stories та 45 журналістів з 13 українських та іноземних медіа оприлюднили розслідування, в якому йдеться, що росіяни повернули тіло Рощиної без деяких внутрішніх органів. Зокрема, були відсутні головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї.

Міжнародний експерт-патологоанатом, до якого звернулися автори проєкту, вважає, що відсутність цих органів могла приховати той факт, що смерть настала внаслідок задушення.