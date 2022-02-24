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В Офисе президента заверили: ВСУ отражают атаки России, институции в Украине работают

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 11:43
В Офисе президента заверили: ВСУ отражают атаки России, институции в Украине работают - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Сегодня, 24 февраля, с нового вторжения России в Украину в Европе началась полномасштабная война – Вооруженные силы Украины отбивают атаки, институции в стране работают в нормальном режиме. Об этом LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"С севера, востока и юга российские силы перешли в наступление против Украины. Танки, самолеты, диверсионные группы России. Наша армия отбивает атаки, противник несет существенные потери. Общественная система, государственные институции работают", – сказано в сообщении.

Подоляк добавил, что для украинской власти сейчас главное – "максимальная сосредоточенность на обороне страны и сохранении нормальной жизни людей".

По словам представителя ОП, в это сложное для страны время Украина нуждается в конкретной поддержке всего мира – "военно-технической, финансовой, жестких санкциях против России".

"Запад должен действовать уже сегодня. Президент Зеленский находится на постоянной связи с лидерами государств-партнеров", – сказано в сообщении.

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Яна Катасонова
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