В Польше должны были пройти саммиты между ЕС, США и Украиной, но их отменили

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В Польше должны были пройти саммиты между Европейским Союзом, США и Украиной, но они были отменены. Об этом сообщила Канцелярия президента Польши.

Участниками саммитов должны были быть ЕС с одной стороны, а также США и Украина с другой.

Президент Польши Анджей Дуда не объяснил причины отмены мероприятий, но выразил сожаление по этому поводу.

Президент Польши сделал заявление об отмене саммитов на заседании Совета национальной безопасности. По словам Дуды, его созвали из-за начала мирного процесса в российско-украинской войне.



"Мы поддерживаем Украину в политической, военной и гуманитарной сферах. Наша позиция остается неизменной: эта война должна закончиться справедливым миром – таким, который гарантирует, что Россия больше ни на кого не нападет. Это также означает восстановление верховенства международного права", – сказал президент Польши.



Также Дуда заявил, что планов по сокращению военного присутствия США в Польше нет, а Варшава должна активно высказываться по вопросу безопасности всей Европы.



"Председательство Польши в Европейском совете должно стать возможностью поднимать вопросы, которые связаны с безопасностью ЕС, а также укреплением трансатлантических связей", – отметил президент Польши.

Дуда посылал премьер-министру Польши Дональду Туску письмо о необходимости провести саммиты между ЕС и США с Украиной в мае 2024 года.

Они должно были придать "важное политическое значение" польскому председательству в Совете ЕС в первой половине 2025 года. Туск публично никак не комментировал письмо Дуды.