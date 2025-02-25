У Польщі мали пройти саміти між ЄС, США та Україною, але їх скасували

Ілюстративне зображення (Фото: serezniy/Depositphotos)

У Польщі мали пройти саміти між Європейським Союзом, США та Україною, але їх скасували. Про це повідомила Канцелярія президента Польщі.

Заплановані саміти мали пройти між ЄС з одного боку та США й Україною з іншого.

Президент Польщі Анджей Дуда не пояснив причин скасування заходів, але висловив жаль з цього приводу.

Президент Польщі зробив заяву про скасування самітів на засіданні Раді національної безпеки. За словами Дуди, його скликали через початок мирного процесу у російсько-українській війні.



"Ми підтримуємо Україну в політичній, військовій та гуманітарній сферах. Наша позиція залишається незмінною: ця війна має закінчитися справедливим миром – таким, який гарантує, що Росія більше ні на кого не нападе. Це також означає відновлення верховенства міжнародного права", – сказав президент Польщі.



Також Дуда заявив, що планів щодо скорочення військової присутності США у Польщі немає, а Варшава має активно висловлюватись у питанні безпеки всієї Європи.



"Головування Польщі в Європейській раді має стати можливістю порушувати питання, які пов’язані з безпекою ЄС, а також зміцненням трансатлантичних зв’язків", – зазначив президент Польщі.

Дуда надсилав прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску листа стосовно необхідності провести саміти між ЄС та США з Україною у травні 2024 року.

Ними мало бути надане "важливе політичне значення" польському головуванню у Раді ЄС в першій половині 2025 року. Туск публічно ніяк не коментував лист Дуди.