В Польше нашли останки летающего объекта на границе с Беларусью

Обломки лежат в кукурузном поле, по предварительным данным, пострадавших нет

Польские правоохранители (Иллюстративное фото: x.com/PolskaPolicja)

В Польше нашли обломки неопознанного летающего объекта от пограничного перехода с Беларусью в районе Тересполя (Люблинское воеводство). Об этом сообщает PAP со ссылкой на информацию полиции.

Информация о находе поступила в полицию от сотрудников пограничной заставы около 22:00 7 сентября. Обломки были найдены на кукурузном поле в населенном пункте Полатыче Бяло-Подляского повята. Районная прокуратура также уже уведомлена об инциденте.

Информации о пострадавших или погибших в результате падения обломков неизвестного предмета нет.

"На сегодня запланирован осмотр места происшествия и останков. Признаков обнаружения каких-либо опасных материалов не обнаружено", – сказала в комментарии 8 сентября пресс-секретарь полиции Барбара Сальчиньска-Пырхла.