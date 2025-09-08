В Польше нашли останки летающего объекта на границе с Беларусью
В Польше нашли обломки неопознанного летающего объекта от пограничного перехода с Беларусью в районе Тересполя (Люблинское воеводство). Об этом сообщает PAP со ссылкой на информацию полиции.
Информация о находе поступила в полицию от сотрудников пограничной заставы около 22:00 7 сентября. Обломки были найдены на кукурузном поле в населенном пункте Полатыче Бяло-Подляского повята. Районная прокуратура также уже уведомлена об инциденте.
Информации о пострадавших или погибших в результате падения обломков неизвестного предмета нет.
"На сегодня запланирован осмотр места происшествия и останков. Признаков обнаружения каких-либо опасных материалов не обнаружено", – сказала в комментарии 8 сентября пресс-секретарь полиции Барбара Сальчиньска-Пырхла.
- В ночь на 20 августа в Люблинском воеводстве Польши в поле взорвался российский беспилотник. На следующий день МИД Польши вручил России ноту протеста.
- Позже в польском МВД пообещали, что данные расследования инцидента не будут засекречены.
- 6 сентября, также в Люблинском воеводстве, нашли обломки дрона. Представитель Минобороны Януш Сеймей сообщал, что это был беспилотник "без каких-либо военных характеристик", скорее всего, контрабандный.
