У Польщі на кордоні з Білоруссю знайшли останки летючого об'єкта

Уламки лежать на кукурудзяному полі, за попередніми даними, постраждалих немає

Польські правоохоронці (Ілюстративне фото: x.com/PolskaPolicja)

У Польщі знайшли уламки непізнаного летючого об'єкта від прикордонного переходу з Білоруссю в районі Тересполя (Люблінське воєводство). Про це повідомляє PAP із посиланням на інформацію поліції.

Інформація про знахідку надійшла в поліцію від співробітників прикордонної застави близько 22:00 7 вересня. Уламки було знайдено на кукурудзяному полі в населеному пункті Полатиче Бяло-Подляського повіту. Районну прокуратуру також уже повідомлено про інцидент.

Інформації про постраждалих або загиблих унаслідок падіння уламків невідомого предмета немає.

"На сьогодні заплановано огляд місця події та останків. Ознак виявлення якихось небезпечних матеріалів не виявлено", – сказала в коментарі 8 вересня прессекретарка поліції Барбара Сальчинська-Пирхла.