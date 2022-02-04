В Польше не исключают вторжения РФ в Украину во время Олимпиады. Вспомнили Грузию в 2008-м

Во время Олимпийских игр Россия может вновь вторгнуться в Украину. Она напала в 2008 году на Грузию во время открытия летних игр в Пекине. Об этом сказал замглавы МИД Польши Павел Яблонский, пишет РАР.

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"Такой риск, безусловно, есть, Россия никогда об этом не беспокоилась. Фактически, в 2008 году на открытии Олимпийских игр в Пекине Россия напала на Грузию", – сказал он.

По словам Яблонского, "были явные сигналы" того, что Россия может повторить в Украине грузинский сценарий – это скопление российских войск вдоль границ Украины и в Беларуси.

Замглавы МИД подчеркнул, что "угрозы конфликта такого масштаба в Европе не было десятилетиями, и в этой ситуации безопасность является абсолютным высоким приоритетом".

Яблонский вспомнил недавнее заявление президента России Владимира Путина – глава Кремля назвал вступление Польши в НАТО "мошенничеством" против Москвы.

Польский политик считает, что российский лидер "очень широко" понимает понятие соседства – Путин полагает, что страны, которые граничат с Россией, не могут самостоятельно принимать решения по суверенитету. Яблонский добавил – Кремль стремиться к нарушению международного права, чтобы у него спрашивали согласие, "станет ли, например, Украина членом НАТО или должна Польша быть в НАТО или другие страны центральной Европы".

28 января 2022 года собирался польский Совнацбез для обсуждения рисков нового вторжения России в Украину и возможных последствий.

Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для ВСУ.

4 февраля сенат Польши единогласно проголосовал за резолюцию в поддержку Украины.

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Яна Катасонова

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