В Польше подростки издевались над украинцем: побрили налысо и нарисовали свастику – видео

Мужчину выманили на встречу от имени 16-летней девушки, а после устроили "самосуд"

Задержание (Иллюстративное фото: полиция Польши)

В Польше группа подростков решила "наказать" 23-летнего украинца, поиздевавшись над ним. Один из нападавших задержан, сообщила полиция Вроцлава.

Инцидент произошел в сентябре во Вроцлаве – столице Нижней Силезии. Поляки создали в социальных сетях фейковый профиль, выдав себя за 16-летнюю девушку, которая "заинтересована в сексуальных контактах". От ее имени подростки наладили диалог с 23-летним украинцем и назначили встречу.

Но когда мужчина пришел, на него напала группа подростков. Они избили его, побрили налысо голову и нарисовали на лице нацистскую свастику. Свои издевательства подростки записывали на видео, чтобы "дополнительно унизить" пострадавшего.

В полиции подчеркнули: независимо от оценки поведения потерпевшего, никто не вправе самостоятельно вершить правосудие.

"Подобные действия являются преступлением и будут рассматриваться со всей строгостью закона. Речь идет об избиении, а также о тревожных идеологических мотивах", – сообщили правоохранители.

Полиция задержала подростков, сейчас устанавливается роль каждого из них в процессе издевательства. Делом занимается также семейный суд, так как некоторым подозреваемым нет и 18 лет.

Также правоохранители обратились к родителям и молодежи с призывом немедленно обращаться в полицию, если есть подозрения о сексуальных домогательствах несовершеннолетних. Попытки "вершить правосудие" самим могут "привести к трагическим последствиям".

✅Wrocławscy policjanci kryminalni z krzyckiego komisariatu prowadzą czynności w sprawie niebezpiecznego i brutalnego incydentu, do którego doszło we wrześniu w stolicy Dolnego Śląska.



✅Grupa nastolatków, działając na własną rękę, postanowiła wymierzyć "karę" 23-letniemu… pic.twitter.com/bG8IiF0QVc — dolnośląska Policja (@DPolicja) October 1, 2025