У Польщі підлітки знущалися з українця: поголили налисо і намалювали свастику – відео

Чоловіка виманили на зустріч від імені 16-річної дівчини, а після влаштували "самосуд"

Затримання (Ілюстративне фото: поліція Польщі)

У Польщі група підлітків вирішила "покарати" 23-річного українця, познущавшись над ним. Одного з нападників затримано, повідомила поліція Вроцлава.

Інцидент стався у вересні у Вроцлаві – столиці Нижньої Сілезії. Поляки створили в соціальних мережах фейковий профіль, видавши себе за 16-річну дівчину, яка "зацікавлена в сексуальних контактах". Від її імені підлітки налагодили діалог із 23-річним українцем і призначили зустріч.

Але коли чоловік прийшов, то на нього напала група підлітків. Вони побили його, поголили налисо голову і намалювали на обличчі нацистську свастику. Свої знущання підлітки записували на відео, щоб "додатково принизити" потерпілого.

У поліції наголосили: незалежно від оцінки поведінки потерпілого, ніхто не має права самостійно вершити правосуддя.

"Подібні дії є злочином і розглядатимуться з усією суворістю закону. Йдеться про побиття, а також про тривожні ідеологічні мотиви", – повідомили правоохоронці.

Поліція затримала підлітків, зараз встановлюється роль кожного з них у процесі знущання. Справою займається також сімейний суд, оскільки частині підозрюваних немає 18 років.

Також правоохоронці звернулися до батьків і молоді із закликом негайно звертатися в поліцію, якщо є підозри про сексуальні домагання неповнолітніх. Спроби "вершити правосуддя" самим можуть "призвести до трагічних наслідків".

✅Wrocławscy policjanci kryminalni z krzyckiego komisariatu prowadzą czynności w sprawie niebezpiecznego i brutalnego incydentu, do którego doszło we wrześniu w stolicy Dolnego Śląska.



✅Grupa nastolatków, działając na własną rękę, postanowiła wymierzyć "karę" 23-letniemu.. pic.twitter.com/bG8IiF0QVc - dolnośląska Policja (@DPolicja) 1 жовтня 2025 року