В Польше после диверсии восстановлено движение на поврежденных участках железной дороги.
В Польше завершены ремонтные работы на двух железнодорожных участках, где были зафиксированы повреждения инфраструктуры. Об этом сообщил министр инфраструктуры Дариуш Климчак в сети X.
По его словам, на участке Соболев — Жичин после устранения повреждения пути двухпутное движение было полностью восстановлено в 00:21 (01:21 по киевскому времени).
Кроме того, на участке Зажеце – Пулавские Азоты специалисты завершили ремонт контактной сети на обоих путях в 03:50 (04:50 по киевскому времени). Движение поездов осуществляется по всей линии в штатном режиме и согласно расписанию.
Министр подчеркнул, что все необходимые инфраструктурные работы завершены, и движение поездов на обоих участках полностью восстановлено.
