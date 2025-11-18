У Польщі після диверсії відновили рух на пошкоджених ділянках залізниці
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
В Польщі на двох залізничних ділянках, де було зафіксовано пошкодження інфраструктури, завершені ремонтні роботи. Про це повідомив міністр інфраструктури Даріуш Клімчак в мережі Х.
За його словами, на відрізку Соболєв – Жичин після усунення пошкодженої колії двоколійний рух було повністю відновлено о 00:21 (01:21 по Києву).
Крім того, на ділянці Зажеце – Пулавські Азоти фахівці завершили ремонт контактної мережі на обох коліях о 03:50 (04:50 по Києву). Рух поїздів здійснюється по всій лінії у штатному режимі та відповідно до розкладу.
Міністр наголосив, що всі необхідні інфраструктурні роботи завершено, а рух поїздів на обох ділянках відновлено в повному обсязі.
- 16 листопада У Польщі було пошкоджено залізницю на маршруті до кордону з Україною. Туск назвав інцидент актом саботажу.
- Польща розслідує інциденти на залізниці як терористичні диверсії на користь іноземної розвідки.
