У Польщі після диверсії відновили рух на пошкоджених ділянках залізниці

Польська залізниця (Ілюстративне фото: Depositphotos)

В Польщі на двох залізничних ділянках, де було зафіксовано пошкодження інфраструктури, завершені ремонтні роботи. Про це повідомив міністр інфраструктури Даріуш Клімчак в мережі Х.

За його словами, на відрізку Соболєв – Жичин після усунення пошкодженої колії двоколійний рух було повністю відновлено о 00:21 (01:21 по Києву).

Крім того, на ділянці Зажеце – Пулавські Азоти фахівці завершили ремонт контактної мережі на обох коліях о 03:50 (04:50 по Києву). Рух поїздів здійснюється по всій лінії у штатному режимі та відповідно до розкладу.

Міністр наголосив, що всі необхідні інфраструктурні роботи завершено, а рух поїздів на обох ділянках відновлено в повному обсязі.