В Польше заявляют о "напряженной ночи" для ПВО – Россия обстреливала Украину

В Силах обороны Польши заявили, что массированная ракетная атака радиуса действия охватила также приграничные с Польшей регионы.

F-16. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Польша поднимала авиацию во время российской атаки по Украине в ночь на 1 июня, а утром заявила о "очень напряженной ночи" для противовоздушной обороны страны. Об этом говорится в сообщении оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

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"Это была долгая и напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши", – говорят в оперативном командовании.

В Силах обороны Польши заявили, что массированная ракетная атака российской авиации дальнего радиуса действия охватила всю территорию Украины, в частности приграничные с Польшей регионы.

Поэтому, подчеркнули они, для обеспечения безопасности своей территории, Польша поднимала в воздух свою и союзническую авиацию, предупреждая, что она может создавать дополнительный шум в северо-восточных территориях страны.

Утром там отметили, что, когда уровень угрозы ракетных ударов снизился, авиация прекратила свою деятельность в польском воздушном пространстве, а развернутые силы и средства вернулись к стандартной оперативной работе.

21 мая президент Владимир Зеленский заявил, что участие польских Военно-воздушных сил в отражении российских ракетных атак не втянет Польшу в войну, а однажды выпущенная Россией ракета "может упасть на головы" мирных граждан государства.

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В ночь на 1 июня российская армия комбинированно атаковала Украину, в результате этого польские Вооруженные Силы в воздух подняли самолеты. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали об атаке беспилотников, а затем и применении ракет.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что под российским ударом оказались пять энергообъектов Украины.

В результате ночной российской атаки был поражен объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области.

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