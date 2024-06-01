В Польше заявляют о "напряженной ночи" для ПВО – Россия обстреливала Украину
Польша поднимала авиацию во время российской атаки по Украине в ночь на 1 июня, а утром заявила о "очень напряженной ночи" для противовоздушной обороны страны. Об этом говорится в сообщении оперативного командования Вооруженных Сил Польши.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
"Это была долгая и напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши", – говорят в оперативном командовании.
В Силах обороны Польши заявили, что массированная ракетная атака российской авиации дальнего радиуса действия охватила всю территорию Украины, в частности приграничные с Польшей регионы.
Поэтому, подчеркнули они, для обеспечения безопасности своей территории, Польша поднимала в воздух свою и союзническую авиацию, предупреждая, что она может создавать дополнительный шум в северо-восточных территориях страны.
Утром там отметили, что, когда уровень угрозы ракетных ударов снизился, авиация прекратила свою деятельность в польском воздушном пространстве, а развернутые силы и средства вернулись к стандартной оперативной работе.
21 мая президент Владимир Зеленский заявил, что участие польских Военно-воздушных сил в отражении российских ракетных атак не втянет Польшу в войну, а однажды выпущенная Россией ракета "может упасть на головы" мирных граждан государства.
Читайте также: Враг атаковал две тепловые электростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование – энергетики
- В ночь на 1 июня российская армия комбинированно атаковала Украину, в результате этого польские Вооруженные Силы в воздух подняли самолеты. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали об атаке беспилотников, а затем и применении ракет.
- Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что под российским ударом оказались пять энергообъектов Украины.
- В результате ночной российской атаки был поражен объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области.
Читайте также: Калибры, Искандеры и "шахеды": Воздушные силы сбили 35 ракет и 46 дронов