У Польщі заявляють про "напружену ніч" для ППО, поки Росія обстрілювала Україну

У Силах оборони Польщі заявили, що масована ракетна атака радіуса дії охопила також прикордонні з Польщею регіони

F-16. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Польща підіймала авіацію під час російської атаки по Україні в ніч проти 1 червня, а зранку заявила про "дуже напружену ніч" для протиповітряної оборони країни. Про це йдеться в повідомленні оперативного командування Збройних сил Польщі.

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"Це була довга і напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі", — кажуть в оперативному командуванні.

У Силах оборони Польщі заявили, що масована ракетна атака російської авіації дальнього радіуса дії охопила всю територію України, зокрема прикордонні з Польщею регіони.

Тому, наголосили вони, для убезпечення своєї території, Польща підіймала в повітря свою та союзницьку авіацію, попереджаючи, що вона може створювати додатковий шум у північно-східних територіях країни.

Зранку там зазначили, що, коли рівень загрози ракетних ударів знизився, авіація припинила свою діяльність у польському повітряному просторі, а розгорнуті сили й засоби повернулися до стандартної оперативної роботи.

21 травня президент Володимир Зеленський заявив, що участь польських Військово-повітряних сил у відбитті російських ракетних атак не втягне Польщу у війну, а одного дня випущена Росією ракета "може впасти на голови" мирних громадян держави.

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У ніч проти 1 червня російська армія комбіновано атакувала Україну, внаслідок цього польські Збройні Сили в повітря підняли літаки. Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що під російським ударом опинилися п'ять енергообʼєктів України.

Внаслідок нічної російської атаки було уражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області.

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