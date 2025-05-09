В продолжение звонка Трампа и Зеленского глава ОП Ермак поговорил с госсекретарем Рубио
В продолжение телефонного разговора между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялся звонок главы Офиса президента Андрея Ермака с государственным секретарем Марком Рубио. Об этом глава украинской переговорной делегации сообщил в своих соцсетях.
"Основное внимание было уделено вопросу прекращения огня и перспективам мирного урегулирования. Отдельно остановились на важности реализации пунктов, о которых договаривались наши президенты", – отметил чиновник.
Также, добавил Ермак, стороны "высоко оценили" ратификацию Верховной Радой соглашения о ресурсах между Украиной и США.
Во время разговора Украину также представлял министр обороны Рустем Умеров, а со стороны США присутствовали спецпредставители Кит Келлог и Стив Уиткофф.
Это было первое общение украинской стороны с Рубио после того, как его по совместительству назначили советником Трампа по вопросам нацбезопасности.
- Вечером 8 мая Трамп и Зеленский провели телефонный разговор: последний в очередной раз подтвердил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня "хоть с сегодняшнего дня" и ожидает от России согласия с этим предложением.
После звонка глава США в очередной раз призвал к перемирию и пригрозил санкциями.
- В тот же день Трамп поговорил с Макроном – президент Франции заявил, что его страна вместе со всеми европейцами и в тесной координации со Штатами будет готова "реагировать решительно", если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня.