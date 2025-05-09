В продолжение звонка Трампа и Зеленского глава ОП Ермак поговорил с госсекретарем Рубио

Андрей Ермак и Рустем Умеров (Фото: Telegram главы ОП)

В продолжение телефонного разговора между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялся звонок главы Офиса президента Андрея Ермака с государственным секретарем Марком Рубио. Об этом глава украинской переговорной делегации сообщил в своих соцсетях.

"Основное внимание было уделено вопросу прекращения огня и перспективам мирного урегулирования. Отдельно остановились на важности реализации пунктов, о которых договаривались наши президенты", – отметил чиновник.

Также, добавил Ермак, стороны "высоко оценили" ратификацию Верховной Радой соглашения о ресурсах между Украиной и США.

Во время разговора Украину также представлял министр обороны Рустем Умеров, а со стороны США присутствовали спецпредставители Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Это было первое общение украинской стороны с Рубио после того, как его по совместительству назначили советником Трампа по вопросам нацбезопасности.