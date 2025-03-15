Зеленский утвердил украинскую делегацию по работе с партнерами для установления мира

Вошли те же чиновники, которые были на встрече с США в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами, чтобы обеспечить переговорный процесс насчет достижения справедливого мира.

Делегацию возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также в нее вошли министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП, бывший командир 93 бригады полковник Павел Палиса.

В таком же составе украинская делегация принимала участие в переговорах с США в Саудовской Аравии 11 марта.

Президент разрешил главе делегации вносить изменения в ее состав по согласованию с главой МИД.

Также Ермак может "привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации" работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.