Зеленский утвердил украинскую делегацию по работе с партнерами для установления мира
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами, чтобы обеспечить переговорный процесс насчет достижения справедливого мира.

Делегацию возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также в нее вошли министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП, бывший командир 93 бригады полковник Павел Палиса.

В таком же составе украинская делегация принимала участие в переговорах с США в Саудовской Аравии 11 марта.

Читайте также
Маятник качнулся. Все результаты переговоров в Саудовской Аравии – будет ли перемирие с РФ

Президент разрешил главе делегации вносить изменения в ее состав по согласованию с главой МИД.

Также Ермак может "привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации" работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Читайте также
"Вряд ли напрямую откажет Трампу". Климкин объяснил, зачем Путин назвал условия для Киева
Владимир Зеленскийвойнаандрей сибигаандрей ермакРустем Умеровпавел палиса