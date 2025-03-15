Зеленский утвердил украинскую делегацию по работе с партнерами для установления мира
Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами, чтобы обеспечить переговорный процесс насчет достижения справедливого мира.
Делегацию возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Также в нее вошли министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП, бывший командир 93 бригады полковник Павел Палиса.
В таком же составе украинская делегация принимала участие в переговорах с США в Саудовской Аравии 11 марта.
Президент разрешил главе делегации вносить изменения в ее состав по согласованию с главой МИД.
Также Ермак может "привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации" работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.
- 11 марта во время переговоров в Джидде США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня. Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.
- 13 марта диктатор Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, тиран требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине во время прекращения огня. Зеленский сообщил, что Путин готовит отказ от предложения Штатов – РФ выдвигает такие условия для перемирия, чтобы оно не состоялось или устанавливалось как можно дольше.
- 14 марта президент Штатов Трамп заявил, что, по его мнению, Путин согласится на предложение о перемирии. Также американский лидер анонсировал, что 17 марта станет известно "немного больше" о возможном прекращении огня.