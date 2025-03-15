Зеленський затвердив українську делегацію для роботи з партнерами зі встановлення миру
Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами, аби забезпечити перемовний процес щодо досягнення справедливого миру.
Делегацію очолив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Також до неї увійшли міністри закордонних справ та оборони Андрій Сибіга та Рустем Умєров і заступник керівника ОП, колишній командир 93 бригади полковник Павло Паліса.
У такому самому складі українська делегація брала участь у переговорах зі США у Саудівській Аравії 11 березня.
Президент дозволив голові делегації вносити зміни до її складу за погодженням з очільником МЗС.
Також Єрмак може "залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації" працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їхніми керівниками, наукових радників та експертів.
- 11 березня під час перемовин у Джидді США й Україна домовилися про 30-денне припинення вогню. Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, щойно Росія погодиться на це.
- 13 березня диктатор Путін заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, тиран вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню. Зеленський повідомив, що Путін готує відмову від пропозиції Штатів – РФ виставляє такі передумови для перемир'я, щоб воно не відбулося або встановлювалося якнайдовше.
- 14 березня президент Штатів Трамп заявив, що, на його думку, Путін погодиться на пропозицію щодо перемир'я. Також американський лідер анонсував, що 17 березня стане відомо "трохи більше" про можливе припинення вогню.