Зеленський затвердив українську делегацію для роботи з партнерами зі встановлення миру

Увійшли ті самі посадовці, що були на зустрічі зі США у Саудівській Аравії

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами, аби забезпечити перемовний процес щодо досягнення справедливого миру.

Делегацію очолив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Також до неї увійшли міністри закордонних справ та оборони Андрій Сибіга та Рустем Умєров і заступник керівника ОП, колишній командир 93 бригади полковник Павло Паліса.

У такому самому складі українська делегація брала участь у переговорах зі США у Саудівській Аравії 11 березня.

Президент дозволив голові делегації вносити зміни до її складу за погодженням з очільником МЗС.

Також Єрмак може "залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації" працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їхніми керівниками, наукових радників та експертів.