В России отменили отсрочку от мобилизации на войну против Украины для многодетных отцов
Российское правительство отменило отсрочку от мобилизации на войну против Украины для отцов с тремя детьми. Об этом заявила в Telegram депутат нелегитимной Госдумы РФ Нина Останина, ссылаясь на заявление члена так называемого Совета по правам человека Ирину Киркору, которая незаконно ездила в оккупацию.
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"К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения… об отмене пункта директивы Генштаба от 4.10.2022 г. об отсрочках для отцов многодетных семей с тремя детьми", – написала она.
По словам источника, это решение начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов подписал еще в конце декабря, спустив его в военкоматы.
Ее запросы о комментарии военное ведомство и Генштаб РФ проигнорировали.
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Как отметила депутат страны-террориста, после массового одномоментного уничтожения контингента мобилизованных россиян во временно оккупированной Макеевке "вся Россия забыла о праздниках, разделяя боль и скорбь по погибшим".
- 21 сентября 2022 года российский диктатор Путин объявил в России мобилизацию, хотя ранее обещал этого не делать.
- Украинская разведка выяснила, что вторая волна мобилизации россиян на войну тайно началась в первые дни 2023 года: с 9 января ФСБ запретила выезд военнообязанных из страны.
- Министр обороны Резников обратился к российским военнообязанным.
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