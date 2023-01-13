В России отменили отсрочку от мобилизации на войну против Украины для многодетных отцов

Российское правительство отменило отсрочку от мобилизации на войну против Украины для отцов с тремя детьми. Об этом заявила в Telegram депутат нелегитимной Госдумы РФ Нина Останина, ссылаясь на заявление члена так называемого Совета по правам человека Ирину Киркору, которая незаконно ездила в оккупацию.

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"К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения… об отмене пункта директивы Генштаба от 4.10.2022 г. об отсрочках для отцов многодетных семей с тремя детьми", – написала она.

По словам источника, это решение начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов подписал еще в конце декабря, спустив его в военкоматы.

Ее запросы о комментарии военное ведомство и Генштаб РФ проигнорировали.

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Как отметила депутат страны-террориста, после массового одномоментного уничтожения контингента мобилизованных россиян во временно оккупированной Макеевке "вся Россия забыла о праздниках, разделяя боль и скорбь по погибшим".

Євген Пилипенко

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