UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России отменили отсрочку от мобилизации на войну против Украины для многодетных отцов

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 10:36
В России отменили отсрочку от мобилизации на войну против Украины для многодетных отцов - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

Российское правительство отменило отсрочку от мобилизации на войну против Украины для отцов с тремя детьми. Об этом заявила в Telegram депутат нелегитимной Госдумы РФ Нина Останина, ссылаясь на заявление члена так называемого Совета по правам человека Ирину Киркору, которая незаконно ездила в оккупацию.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения… об отмене пункта директивы Генштаба от 4.10.2022 г. об отсрочках для отцов многодетных семей с тремя детьми", – написала она.

По словам источника, это решение начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов подписал еще в конце декабря, спустив его в военкоматы.

Ее запросы о комментарии военное ведомство и Генштаб РФ проигнорировали.

Читайте также: Россия пытается создать двухмиллионную армию – ГУР

Как отметила депутат страны-террориста, после массового одномоментного уничтожения контингента мобилизованных россиян во временно оккупированной Макеевке "вся Россия забыла о праздниках, разделяя боль и скорбь по погибшим".

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мобилизация валерий герасимов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 