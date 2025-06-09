В российской Казани возник масштабный пожар на одном из заводов – фото, видео

Пожар в Казани (Фото: t.me/supernova_plus)

9 июня в Кировском районе Казани произошел масштабный пожар. Загорелся якобы лакокрасочный цех одного из местных заводов, сообщают Telegram-каналы и местные издания.

По данным пропагандистских медиа, вероятной причиной возгорания стали неисправности с цистерной, в которой хранился растворитель.

Черный густой дым поднимается над городом и заметен с набережной Волги – со стороны Аракчино и Юдино, а также из центральной части Казани, сообщает местное издание KAZAN FIRST.

Местные сообщили Telegram-каналу Astra, что во время пожара якобы "не только горит и по звукам даже будто что-то взрывается".

Пожар в Казани (Фото: t.me/supernova_plus)

Официальные ведомства Казани на момент публикации не комментировали пожар.