У російській Казані зайнялася масштабна пожежа на одному із заводів – фото, відео

Пожежа в Казані (Фото: t.me/supernova_plus)

9 червня у Кіровському районі Казані сталася масштабна пожежа. Загорівся нібито лакофарбовий цех одного з місцевих заводів, повідомляють Telegram-канали та місцеві видання.

За даними пропагандистських медіа, ймовірною причиною займання стали несправності з цистерною, у якій зберігався розчинник.

Чорний густий дим підіймається над містом і помітний з набережної Волги – з боку Аракчино та Юдіно, а також з центральної частини Казані, повідомляє місцеве видання KAZAN FIRST.

Місцеві повідомили Telegram-каналу Astra, що під час пожежі нібито"не лише горить і за звуками навіть наче щось вибухає".

Пожежа в Казані (Фото: t.me/supernova_plus)

Офіційні відомства Казані на момент публікації не коментували пожежу.