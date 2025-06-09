У російській Казані зайнялася масштабна пожежа на одному із заводів – фото, відео
9 червня у Кіровському районі Казані сталася масштабна пожежа. Загорівся нібито лакофарбовий цех одного з місцевих заводів, повідомляють Telegram-канали та місцеві видання.
За даними пропагандистських медіа, ймовірною причиною займання стали несправності з цистерною, у якій зберігався розчинник.
Чорний густий дим підіймається над містом і помітний з набережної Волги – з боку Аракчино та Юдіно, а також з центральної частини Казані, повідомляє місцеве видання KAZAN FIRST.
Місцеві повідомили Telegram-каналу Astra, що під час пожежі нібито"не лише горить і за звуками навіть наче щось вибухає".
Офіційні відомства Казані на момент публікації не коментували пожежу.
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