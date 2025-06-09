В Ровенской области во время ночной атаки РФ не работали укрытия: будут проверки

Фото: Ровенская областная военная администрация/Facebook

Жители Ровенской области пожаловались, что не смогли попасть в укрытия во время российской атаки этой ночью – те были закрыты. Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль поручил полиции и спасателям провести проверку.

По его словам, местные власти получили от жителей Ровенской области жалобы, что "этой ночью во время воздушной атаки врага некоторые хранилища были закрыты".

"Это недопустимо. Поручил полиции и спасателям выяснить все обстоятельства, почему так произошло. А руководителям общин отметил их персональную ответственность за такие случаи", – заявил Коваль.

За закрытое укрытие во время воздушной тревоги предусмотрена ответственность. То есть если укрытие будет закрыто во время воздушной тревоги, ответственные лица могут быть наказаны как административно, так и уголовно.

Этой ночью и утром Россия запустила по Украине 479 дронов и 20 ракет разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 479 целей. Больше всего от обстрелов страдали Киев и Ровно.

Представитель Воздушных сил ВСУ Игнат говорил, что главной целью российских оккупационных войск во время массированного обстрела Украины в ночь на 9 июня был один из оперативных аэродромов.