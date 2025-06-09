У Рівненській області під час нічної атаки РФ не працювали укриття: будуть перевірки

За зачинене укриття під час повітряної тривоги передбачена відповідальність

Фото: Рівненська обласна військова адміністрація/Facebook

Мешканці Рівненської області поскаржилися, що не змогли потрапити до укриттів під час російської атаки цієї ночі – ті були зачинені. Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль доручив поліції та рятувальникам провести перевірку.

За його словами, місцева влада отримала від жителів Рівненської області скарги, що "цієї ночі під час повітряної атаки ворога деякі сховища були зачинені".

"Це неприпустимо. Доручив поліції та рятувальникам з’ясувати всі обставини, чому так сталося. А керівникам громад наголосив на їхній персональній відповідальності за такі випадки", – заявив Коваль.

За зачинене укриття під час повітряної тривоги передбачена відповідальність. Тобто, якщо укриття буде закрите під час повітряної тривоги, відповідальні особи можуть бути покарані як адміністративно, так і кримінально.

Цієї ночі й уранці Росія запустила по Україні 479 дронів і 20 ракет різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 479 цілей. Найбільше від обстрілів потерпали Київ і Рівне.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат казав, що головною ціллю російських окупаційних військ під час масованого обстрілу України у ніч проти 9 червня був один з оперативних аеродромів.