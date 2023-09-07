В Румынии мэр предложил министру обороны эвакуировать людей из села Плауру из-за атак РФ

В Румынии после инцидента с российскими беспилотниками заговорили о возможности эвакуации людей из села Плауру, которое находится над Дунаем, менее чем в 300 метрах от порта Измаил. С таким предложением обратился к министру обороны Румынии Ангелу Тилвару мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега, передает издание Digi24.

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По данным журналистов, мэр обсудил с министром обороны возможность того, чтобы желающие переселиться могли получить питание и жилье, как получали украинские переселенцы.

Источники журналистов, участвующие в расследовании, начатом властями Румынии, утверждают, что дрон якобы не имел заряда взрывчатого вещества и, возможно, использовался для шпионажа.

Журналисты побывали на месте падения дрона и нашли вероятный обломок:

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии". Это подтвердили и в ГПСУ.

После этого румынское Минобороны заявило, что это "не представляло никакой прямой военной угрозы". При этом в пресс-релизе для румынской аудитории было заявлено, что ничего на их территории не падало.

Кулеба заявил, что у Украины есть фотодоказательства, и со стороны Румынии бессмысленно отрицать падение российского дрона.

6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил информацию о находке, предположил, что обломки могут быть от дрона.

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