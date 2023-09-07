У Румунії мер запропонував міністру оборони евакуювати людей із села Плауру через атаки РФ

У Румунії після інциденту з російськими безпілотниками заговорили про можливість евакуації людей із села Плауру, що знаходиться над Дунаєм, менш ніж в 300 метрів від порту Ізмаїл. З такою пропозицією звернувся до міністра оборони Румунії Ангела Тілвара мер комуни Чаталкіой Тудор Чернега, передає видання Digi24.

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За даними журналістів, мер обговорив із міністром оборони можливість того, щоб охочі переселитися могли отримати харчування та житло, як отримували українські переселенці.

Джерела журналістів, які беруть участь у розслідуванні, розпочатим владою Румунії, стверджують, що дрон нібито не мав заряду вибухової речовини і, можливо, використовувався для шпигунства.

Журналісти побували на місці падіння дрону та знайшли ймовірний уламок:

4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії". Це підтвердили й у ДПСУ.

Після цього румунське Міноборони заявило, що це "не становило жодної прямої військової загрози". При цьому у пресрелізі для румунської аудиторії було заявлено, що нічого на їхній території не падало.

Кулеба заявив, що Україна має фотодокази, і з боку Румунії безглуздо заперечувати падіння російського дрона.

6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив інформацію про знахідку, припустив, що уламки можуть бути від дрону.

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