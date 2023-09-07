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У Румунії мер запропонував міністру оборони евакуювати людей із села Плауру через атаки РФ

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 20:10
У Румунії мер запропонував міністру оборони евакуювати людей із села Плауру через атаки РФ - Фото
Скріншот із вибухом "шахеду" за Дунаєм

У Румунії після інциденту з російськими безпілотниками заговорили про можливість евакуації людей із села Плауру, що знаходиться над Дунаєм, менш ніж в 300 метрів від порту Ізмаїл. З такою пропозицією звернувся до міністра оборони Румунії Ангела Тілвара мер комуни Чаталкіой Тудор Чернега, передає видання Digi24.

За даними журналістів, мер обговорив із міністром оборони можливість того, щоб охочі переселитися могли отримати харчування та житло, як отримували українські переселенці.

Джерела журналістів, які беруть участь у розслідуванні, розпочатим владою Румунії, стверджують, що дрон нібито не мав заряду вибухової речовини і, можливо, використовувався для шпигунства.

Журналісти побували на місці падіння дрону та знайшли ймовірний уламок:

  • 4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії". Це підтвердили й у ДПСУ.
  • Після цього румунське Міноборони заявило, що це "не становило жодної прямої військової загрози". При цьому у пресрелізі для румунської аудиторії було заявлено, що нічого на їхній території не падало.
  • Кулеба заявив, що Україна має фотодокази, і з боку Румунії безглуздо заперечувати падіння російського дрона.
  • 6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив інформацію про знахідку, припустив, що уламки можуть бути від дрону.

Читайте також: Генсек НАТО про падіння уламків "шахеду" в Румунії: Це не була навмисна атака Росії

Оксана Житнюк
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