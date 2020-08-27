В СБУ хотят не пускать в избирательные списки тех, кто сотрудничает с Россией

Глава СБУ Баканов предложил законодательно урегулировать вопрос доступа к выборам тех, кто сотрудничает со страной агрессором

Не допускать включение в избирательные списки граждан, которые сотрудничают с Россией или имеют гражданство других стран призвал глава СБУ Иван Баканов. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

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Баканов подчеркнул необходимость законодательно урегулировать недопуск таких лиц к выборам на совещании СНБО по обеспечению безопасности избирательного процесса.

Денис Юдин

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