В СБУ хотят не пускать в избирательные списки тех, кто сотрудничает с Россией
27.08.2020, 17:16
Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)
Глава СБУ Баканов предложил законодательно урегулировать вопрос доступа к выборам тех, кто сотрудничает со страной агрессором
Не допускать включение в избирательные списки граждан, которые сотрудничают с Россией или имеют гражданство других стран призвал глава СБУ Иван Баканов. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.
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Баканов подчеркнул необходимость законодательно урегулировать недопуск таких лиц к выборам на совещании СНБО по обеспечению безопасности избирательного процесса.
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