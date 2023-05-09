В сети появились слухи, что РФ снова ударила баллистическими ракетами. ВСУ: Нет информации
09.05.2023, 10:20
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у военных нет данных о якобы применении Россией баллистических ракет во время атаки ночью 9 мая. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, в последнее время оккупанты каждый день атакуют Украину ракетами или дронами.
Он отметил, что не может подтвердить слухи о применении баллистических ракет противником.
"Если бы было, то мы бы заявили. Есть официальная информация. Понимаю, что мы в прошлый раз не спешили сообщать о сбитии "Кинжала". Сейчас нет такой информации о применении или сбитии баллистических ракет", — сказал Игнат.
Он отметил, что среди баллистических ракет, которые может сбивать зенитно-ракетный комплекс Patriot есть не только Х-47 "Кинжал", но и "Искандер-М".
- В начале 7 мая 2023 года РФ ударила шестью ракетами по Николаеву, Запорожской области и Херсону.
- Поздно вечером 7 мая россияне ударили ракетами Х-22 под Одессой и в Херсоне, а ночью 8 мая совершили рекордную атаку дронами-камикадзе типа Shahed на Киев.
- Вечером 8 мая года страна-террорист ударила по Харькову и области ракетами из С-300, есть попадания, в Днепре также работала ПВО.
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