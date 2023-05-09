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В сети появились слухи, что РФ снова ударила баллистическими ракетами. ВСУ: Нет информации

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 10:20
В сети появились слухи, что РФ снова ударила баллистическими ракетами. ВСУ: Нет информации - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у военных нет данных о якобы применении Россией баллистических ракет во время атаки ночью 9 мая. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона. 

По его словам, в последнее время оккупанты каждый день атакуют Украину ракетами или дронами. 
Он отметил, что не может подтвердить слухи о применении баллистических ракет противником. 

"Если бы было, то мы бы заявили. Есть официальная информация. Понимаю, что мы в прошлый раз не спешили сообщать о сбитии "Кинжала". Сейчас нет такой информации о применении или сбитии баллистических ракет", — сказал Игнат.

Он отметил, что среди баллистических ракет, которые может сбивать зенитно-ракетный комплекс Patriot есть не только Х-47 "Кинжал", но и "Искандер-М". 

Читайте также: В первые часы 9 мая россияне нанесли удары по Украине — были взрывы в Киеве и области

Дмитро Гриниченко
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