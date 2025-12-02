В Штурмовых войсках начали проверку после заявления DeepState о фейковом видео из Покровска

425-й полк ВСУ обнародовал фейковое видео, которое должно было "опровергнуть" российские кадры, заявили аналитики DeepState

Аналитический проект DeepState обвинил 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" в том, что на его странице опубликовали видео из Покровска, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта. В командовании Штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сообщили LIGA.net, что продолжается внутренняя проверка.

Днем во вторник, 2 декабря, DeepState сообщил в Telegram-канале, что украинские воины якобы обнародовали фейковое видео из Покровска Донецкой области.

"Наиболее очевидный факт на кадрах – знак пешеходного перехода, решивший станцевать", – говорится в сообщении.

Аналитики проекта объяснили, что враг распространил кадры пребывания в центральной части Покровска, где снял видео с триколором.

"А со временем в сети X на странице 425-го ОШП появляется фейковое видео, которое было сгенерировано с помощью ИИ, чтобы "опровергнуть" московитов, что не добавляет доверия в обществе", – отметили в DeepState.

В командовании Штурмовых войск ВСУ заявили LIGA.net, что продолжается внутренняя проверка. О ее результатах там пообещали сообщить дополнительно.

На момент публикации новости видео, о котором писал DeepState, в X-аккаунте "Скалы" отсутствует.

