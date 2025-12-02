В Штурмовых войсках начали проверку после заявления DeepState о фейковом видео из Покровска
Аналитический проект DeepState обвинил 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" в том, что на его странице опубликовали видео из Покровска, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта. В командовании Штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сообщили LIGA.net, что продолжается внутренняя проверка.
Днем во вторник, 2 декабря, DeepState сообщил в Telegram-канале, что украинские воины якобы обнародовали фейковое видео из Покровска Донецкой области.
"Наиболее очевидный факт на кадрах – знак пешеходного перехода, решивший станцевать", – говорится в сообщении.
Аналитики проекта объяснили, что враг распространил кадры пребывания в центральной части Покровска, где снял видео с триколором.
"А со временем в сети X на странице 425-го ОШП появляется фейковое видео, которое было сгенерировано с помощью ИИ, чтобы "опровергнуть" московитов, что не добавляет доверия в обществе", – отметили в DeepState.
В командовании Штурмовых войск ВСУ заявили LIGA.net, что продолжается внутренняя проверка. О ее результатах там пообещали сообщить дополнительно.
На момент публикации новости видео, о котором писал DeepState, в X-аккаунте "Скалы" отсутствует.
- 1 декабря ДШВ сообщали, что враг атакует логистические пути в районе Покровска, но украинские военные не считают это признаком окружения.
- По последним оценкам НАТО, российские войска контролируют более 95% Покровска.
Комментарии (0)