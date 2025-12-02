У Штурмових військах почали перевірку після заяви DeepState щодо фейкового відео з Покровська
Аналітичний проєкт DeepState звинуватив 425 окремий штурмовий полк "Скеля" в тому, що на його сторінці опублікували відео з Покровська, згенероване за допомогою штучного інтелекту. У командуванні Штурмових військ Збройних Сил України повідомили LIGA.net, що триває внутрішня перевірка.
Удень у вівторок, 2 грудня, DeepState повідомив у Telegram-каналі, що українські оборонці нібито оприлюднили фейкове відео з Покровська Донецької області.
"Найбільш очевидний факт на кадрах – знак пішохідного переходу, який вирішив станцювати", – йдеться в дописі.
Аналітики проєкту пояснили, що ворог поширив кадри перебування в центральній частині Покровська, де зняв відео з триколором.
"А з часом у мережі X на сторінці 425 ОШП з'являється фейкове відео, яке було згенероване за допомогою ШІ, щоб "спростувати" московитів, що не додає довіри в суспільстві", – зазначили в DeepState.
У командуванні Штурмових військ ЗСУ заявили LIGA.net, що триває внутрішня перевірка. Про її результати там пообіцяли повідомити додатково.
На момент публікації новини відео, про яке писав DeepState, в X-акаунті "Скелі" відсутнє.
- 1 грудня ДШВ повідомляли, що ворог атакує логістичні шляхи в районі Покровська, але українські військові не вважають це ознакою оточення.
- За останніми оцінками НАТО, російські війська контролюють більш ніж 95% Покровська.
