У Штурмових військах почали перевірку після заяви DeepState щодо фейкового відео з Покровська

425 полк ЗСУ оприлюднив фейкове відео, що мало "спростувати" російські кадри, заявили аналітики DeepState

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Аналітичний проєкт DeepState звинуватив 425 окремий штурмовий полк "Скеля" в тому, що на його сторінці опублікували відео з Покровська, згенероване за допомогою штучного інтелекту. У командуванні Штурмових військ Збройних Сил України повідомили LIGA.net, що триває внутрішня перевірка.

Удень у вівторок, 2 грудня, DeepState повідомив у Telegram-каналі, що українські оборонці нібито оприлюднили фейкове відео з Покровська Донецької області.

"Найбільш очевидний факт на кадрах – знак пішохідного переходу, який вирішив станцювати", – йдеться в дописі.

Аналітики проєкту пояснили, що ворог поширив кадри перебування в центральній частині Покровська, де зняв відео з триколором.

"А з часом у мережі X на сторінці 425 ОШП з'являється фейкове відео, яке було згенероване за допомогою ШІ, щоб "спростувати" московитів, що не додає довіри в суспільстві", – зазначили в DeepState.

У командуванні Штурмових військ ЗСУ заявили LIGA.net, що триває внутрішня перевірка. Про її результати там пообіцяли повідомити додатково.

На момент публікації новини відео, про яке писав DeepState, в X-акаунті "Скелі" відсутнє.

Скриншот: DeepState