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В Слуге народа объяснили задержку с поправкой о делах Майдана

В Слуге народа объяснили задержку с поправкой о делах Майдана - Фото
Денис Монастырский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.11.2019, 06:32

Монастырский обещает, что 3 декабря реформа ГБР будет первой в повестке парламента

Поправку в законопроект о Государственном бюро расследований, которая позволила бы продолжить расследование дел Майдана без перерыва, не приняли 15 ноября из-за возможных обвинений в незаконности процедуры. Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в эфире Hromadske.

В день, когда рассматривалась реформа ГБР, Рада проголосовала, что может обсуждать законопроекты до 15:00. Несколько фракций, по словам Монастырского, в частности, ОПЗЖ, заявляли о перерывах в 30 минут и более, поэтому парламент не успел рассмотреть все поправки в отведенное время. Если бы законопроект был принят после 15:00, это могло бы стать основанием для обжалования его законности.

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Также, по словам Монастырского, фракции, выступавшие против законопроекта, заявили, что в случае его принятия подадут в Раду постановление об отмене такого решения. В таком случае все равно пришлось бы ждать до 3 декабря, когда парламент смог бы это постановление рассмотреть - до этого спикер Рады не мог бы подписать закон и передать его на подпись президенту.

Монастырский подчеркнул, что 3 декабря законопроект о ГБР и необходимая для расследования дел Майдана поправка будут первыми в повестке Рады. При этом он считает маловероятным созыв внеочередной сессии парламента, как этого требуют адвокаты семей Небесной сотни и фракция Голос.

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дела Майдана гбр Денис Монастырский
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