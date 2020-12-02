В Слуге народа ответили НАПК: Лишение свободы за ложь в декларациях было неэффективным

Норма о тюремном заключении за недостоверное декларирование оказалась неэффективной, заявила нардеп из Слуги народа и представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в комментарии Радио Свобода. Ранее предложение нардепов отменить лишение свободы за ложь в декларациях подвергли критике в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

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По словам Совгири, норма, которую признал неконституционной КСУ, применялась всего один раз. "Статья фактически не работает", – заявила она.

Совгиря предположила, что судьи, оценивая соразмерность правонарушения и наказания в виде лишения свободы, считают, что необходимости в ее применении нет.

По словам Совгири, рабочая группа Рады по урегулированию конституционного кризиса пришла к соглашению, что более эффективным наказанием для топ-чиновников будут общественные работы.

"То есть говорить, что рабочая группа кого-то вывела из-под ответственности и так далее – я считаю, оснований для этого абсолютно нет", – добавила Совгиря.

Также нардеп отметила, что обсуждается наказание за недостоверное декларирование в виде не лишения, а ограничения свободы.

7 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.

Денис Юдин

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