В США мужчина устроил теракт во время акции в поддержку израильских заложников

Подозреваемый действовал самостоятельно и якобы не является частью большей группы или сети

Иллюстративное фото (Фото: EPA)

В городе Боулдер, штат Колорадо, США, мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в толпу участников во время акции в поддержку израильских заложников. В результате несколько человек получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на собеседников в полиции.

Мужчина бросил бутылки, которые, вероятно, содержали легковоспламеняющуюся жидкость, и упав на землю, взорвались, сообщили изданию несколько представителей правоохранительных органов. Точное количество бутылок неизвестно.

Шесть человек от 67 до 88 лет получили ранения в результате нападения. По словам начальника полиции Боулдера Стивена Редфирна, один из пострадавших получил "очень серьезные ранения".

Четырех госпитализировали в общественную больницу Боулдера, еще двоих доставили вертолетом в медицинское учреждение в агломерации Денвера. Все пострадавшие до сих пор находятся под наблюдением врачей.

Антидиффамационная лига сообщила, что нападение произошло во время мероприятия "Забег ради их жизней". Еженедельное собрание членов еврейской общины призвано поддержать заложников, захваченных во время нападений 7 октября 2023 года в Израиле.

ADL отметила, что инцидент произошел накануне Шавуота — еврейского праздника, отмечающего дарование Торы еврейскому народу на горе Синай.

Собеседник, знакомый с расследованием, сообщил, что ожидается выдвижение федеральных обвинений по этому делу.

"Он был без рубашки, кричал, использовал элементарные (взрывные) устройства и ждал ареста", – сказал собеседник.

Власти позже идентифицировали личность подозреваемого. Это 45-летний Мохаммед Сабри Солиман. Он действовал самостоятельно и не является частью большей группы или сети.

В 2005 году ему было отказано в визе на въезд в Соединенные Штаты, сообщают собеседники изданию. Непонятно, когда и как подозреваемый попал в США.

Солиману будет предъявлено обвинение в ближайшие дни, сообщил окружной прокурор округа Боулдер Майкла Догерти.

По словам собеседника, знакомого с расследованием, по этому делу ожидается выдвижение федеральных уголовных обвинений. Пока непонятно, есть ли у Солимана адвокат.

По данным Белого дома, президент США Дональд Трамп был проинформирован об инциденте.