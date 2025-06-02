У США чоловік влаштував теракт під час акції на підтримку ізраїльських заручників

Підозрюваний діяв самостійно і нібито не є частиною більшої групи чи мережі

Ілюстративне фото (Фото: EPA)

У місті Боулдер, штату Колорадо, США, чоловік кинув пляшки із займистою рідиною в натовп учасників під час акції на підтримку ізраїльських заручників. Внаслідок цього кілька людей отримали поранення, повідомляє CNN з посиланням на співрозмовників у поліції.

Чоловік кинув пляшки, які, ймовірно, містили легкозаймисту рідину, і впали на землю та вибухнули, повідомили виданню кілька представників правоохоронних органів. Точна кількість пляшок невідома.

Шестеро людей від 67 до 88 років зазнали поранень унаслідок нападу. За словами начальника поліції Боулдера Стівена Редфірна, один із постраждалих отримав "дуже серйозні поранення".

Чотирьох госпіталізували до громадської лікарні Боулдера, ще двох доправили вертольотом до медичного закладу в агломерації Денвера. Усі потерпілі досі перебувають під наглядом лікарів.

Антидифамаційна ліга повідомила, що напад стався під час заходу "Забіг заради їхніх життів". Щотижневі збори членів єврейської громади мають на меті підтримати заручників, захоплених під час нападів 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.

ADL зазначила, що інцидент стався напередодні Шавуота — єврейського свята, яке відзначає дарування Тори єврейському народу на горі Синай.

Співрозмовник, який знайомий з розслідуванням, повідомив, що очікується висунення федеральних звинувачень у цій справі.

"Він був без сорочки, кричав, використовував елементарні (вибухові) пристрої та чекав на арешт", – сказав співрозмовник.

Влада пізніше ідентифікувала особу підозрюваного. Це 45-річний Мохамед Сабрі Соліман. Він діяв самостійно і не є частиною більшої групи чи мережі.

У 2005 році йому було відмовлено у візі на в'їзд до Сполучених Штатів, повідомляють співрозмовники виданню. Незрозуміло, коли і як підозрюваний потрапив до США.

Соліману буде пред'явлено звинувачення найближчими днями, повідомив окружний прокурор округу Боулдер Майкла Догерті.

За словами співрозмовника, знайомого з розслідуванням, у цій справі очікується висунення федеральних кримінальних звинувачень. Наразі незрозуміло, чи є у Солімана адвокат.

За даними Білого дому, президента США Дональда Трампа було проінформовано про інцидент.