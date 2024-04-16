В США ожидают, что ответ Израиля на иранские удары будет "ограниченным" – NBC News

Поздним вечером 13 апреля 2024 года Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля

Железный купол. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Американские чиновники считают, что ответ Израиля на массированный удар иранских военных будет "ограниченным по масштабам", а также может включать атаки за пределами Ирана. Об этом сообщило NBC News со ссылкой на анонимных американских официальных лиц.

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Собеседники издания отметили, что до атаки Ирана потенциальные ответные меры Израиля варьировались от отсутствия военных действий до ударов по иранской территории.

Они уточнили, что поскольку атака Ирана не привела к гибели израильтян или масштабным разрушениям, то Израиль может ответить одним из своих менее агрессивных вариантов – ударами за пределами Ирана.

Три американских чиновника также отметили, что в такие варианты может входить нанесение ударов по территории Сирии, но не по высокопоставленным генералам Ирана, а по грузам или хранилищам с современными деталями ракет, оружием или компонентами, которые отправляют из Ирана в Хезболлу.

Собеседники издания отметили, что США не будут участвовать в ответе Ирана, и добавили, что ожидают, что израильские власти заранее будут делиться своими планами.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила , что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля. Американский президент Джо Байден публично заявил , что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

публично , что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном. Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта. 15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили , что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.