У США очікують, що відповідь Ізраїлю на іранські удари буде "обмеженою" – NBC News

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю

Залізний купол. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Американські чиновники вважають, що відповідь Ізраїлю на масований удар іранських військових буде "обмеженою за масштабами", а також може включати атаки за межами Ірану. Про це повідомило NBC News із посиланням на анонімних американських офіційних осіб.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Співрозмовники видання зазначили, що до атаки Ірану потенційні заходи у відповідь Ізраїлю варіювалися від відсутності військових дій до ударів по іранській території.

Вони уточнили, що оскільки атака Ірану не призвела до загибелі ізраїльтян або масштабних руйнувань, то Ізраїль може відповісти одним зі своїх менш агресивних варіантів – ударами за межами Ірану.

Три американські чиновники також зауважили, що до таких варіантів може входити завдання ударів по території Сирії, але не по високопоставлених генералах Ірану, а по вантажах або сховищах із сучасними деталями ракет, зброєю або компонентами, які відправляють з Ірану до Хезболли.

Співрозмовники видання зазначили, що США не братимуть участі у відповіді Ірану, та додали, що очікують, що ізраїльська влада заздалегідь ділитиметься своїми планами.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

Читайте також: У Білому домі пояснили, чому не допомагатимуть Україні у захисті неба, як Ізраїлю