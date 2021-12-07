В США панируют эвакуацию американцев из Украины на случай вторжения России – CNN

Администрация президента США Джо Байдена изучает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины, если Россия вторгнется в страну. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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Источники сообщили, что планированием действий на случай непредвиденных обстоятельств руководит Пентагон.

По словам собеседников издания, в настоящее время администрация не видит необходимости в эвакуации – воздушные линии по-прежнему курсируют из международных аэропортов Украины, а сухопутные границы с западными соседями Украины открыты. Обсуждения являются частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью, подчеркнули несколько официальных лиц.

Однако обсуждения отражают, насколько серьезно администрация Байдена воспринимает возможность вторжения, отмечает телеканал.

По словам источников, Пентагон планирует ряд различных сценариев: от эвакуации государственных служащих США до эвакуации более широкого круга американских граждан.

24 ноября посольство США предупредило американских граждан, находящихся в Украине, о "необычных военных действиях России у границ Украины и в оккупированном Крыму", и что ситуация с безопасностью может измениться внезапно.

Сегодня проходят переговоры американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Саммит проходит на фоне беспрецедентной за последние годы эскалации у границ Украины: Россия стянула войска, антиукраинская риторика в заявлениях ее чиновников и в СМИ РФ снова на пике. Официальный Киев и Запад говорят о риске нового вторжения. Москва все отрицает.

Вадим Ребрина

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