В центре Киева временно ограничат проезд: будут иностранные делегации
В понедельник, 21 июля, в центре Киева временно ограничат дорожное движение в связи с визитом иностранных делегаций, сообщило Управление государственной охраны.
"21 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", – сообщило ведомство.
УГО просит людей учесть эту информацию при перемещении.
Ведомство не уточняет, какие именно делегации будут в Киеве.
- Ранее Министерство иностранных дел анонсировало совещание послов 21 июля, на котором объявят об около 20 указах насчет увольнения и назначения руководителей украинских дипмиссий.
- Накануне этого мероприятия, 20 июля, президент Зеленский и глава МИД Сибига согласовали замену части послов.
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