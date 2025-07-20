В центре Киева временно ограничат проезд: будут иностранные делегации

Управление госохраны просит учесть это при перемещении

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В понедельник, 21 июля, в центре Киева временно ограничат дорожное движение в связи с визитом иностранных делегаций, сообщило Управление государственной охраны.

"21 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", – сообщило ведомство.

УГО просит людей учесть эту информацию при перемещении.

Ведомство не уточняет, какие именно делегации будут в Киеве.