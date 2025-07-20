У центрі Києва тимчасово обмежать проїзд: будуть іноземні делегації

Управління держохорони просить врахувати це під час переміщення

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У понеділок, 21 липня, у центрі Києва тимчасово обмежать дорожній рух у зв'язку з візитом іноземних делегацій, повідомило Управління державної охорони.

"21 липня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", – повідомило відомство.

УДО просить людей врахувати цю інформацію під час переміщення.

Відомство не уточнює, які саме делегації будуть у Києві.