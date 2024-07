В центре Курска загорелся масштабный пожар – видео

В центре российского Курска загорелся пожар, в небе зафиксировали столбы черного дыма, сообщил глава Курского региона России Александр Смирнов.

Он заявил, что на месте работают 10 единиц специальной техники и 60 человек из личного состава МЧС России по Курской области. Смирнов заверил – пожар локализован.

По его данным, информация о пострадавших не поступала. Также не сообщалось о причинах пожара.

Власти региона не уточняли, что именно горит в центре города.

В то же время OSINT-каналы отмечают, что горит якобы Центральная авиационная техническая база в/ч 13830.

Местоположение: 3754th Central Aviation Technical Base, military unit 13830, Курск (Курск), Kursk Oblast, Russia, fire near 51.77135, 36.19197 https://t.co/1X19o9P7lG @UAControlMap @GeoConfirm

source 2nd location: https://t.co/TNQ5ILaaG9

Smoke plume from a fire at military base. pic.twitter.com/9N2OoM8xf9