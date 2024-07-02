В центре Курска загорелся масштабный пожар – видео

Власти региона не уточняли, что именно горит в центре города

Курск. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В центре российского Курска загорелся пожар, в небе зафиксировали столбы черного дыма, сообщил глава Курского региона России Александр Смирнов.

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Он заявил, что на месте работают 10 единиц специальной техники и 60 человек из личного состава МЧС России по Курской области. Смирнов заверил – пожар локализован.

По его данным, информация о пострадавших не поступала. Также не сообщалось о причинах пожара.

Власти региона не уточняли, что именно горит в центре города.

В то же время OSINT-каналы отмечают, что горит якобы Центральная авиационная техническая база в/ч 13830.

Местоположение: 3754th Central Aviation Technical Base, military unit 13830, Курск (Курск), Kursk Oblast, Russia, fire near 51.77135, 36.19197 https://t.co/1X19o9P7lG @UAControlMap @GeoConfirm

source 2nd location: https://t.co/TNQ5ILaaG9

Smoke plume from a fire at military base. pic.twitter.com/9N2OoM8xf9 — blinzka (@blinzka) 2 July 2024

В ночь на 14 июня Ростовскую область России массово атаковали беспилотники – взрывы слышали в Морозовске, где расположен военный аэродром. Там базируются российские самолеты, которые наносят удары по Украине.

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении 87 дронов над территорией РФ и оккупированного Крыма той ночью, они заявляли о том, что в Ростовской области якобы было сбито не менее 70 дронов.

Глава ГУР Буданов утверждает – Силы обороны использовали не менее 70 беспилотников для атаки на аэродром Морозовска в России 14 июня.

В ночь на 15 июня беспилотники атаковали Каменск-Шахтинский в Ростовской области России.

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