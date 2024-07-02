В центре Курска загорелся масштабный пожар – видео
Курск. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В центре российского Курска загорелся пожар, в небе зафиксировали столбы черного дыма, сообщил глава Курского региона России Александр Смирнов.

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Он заявил, что на месте работают 10 единиц специальной техники и 60 человек из личного состава МЧС России по Курской области. Смирнов заверил – пожар локализован.

По его данным, информация о пострадавших не поступала. Также не сообщалось о причинах пожара.

Власти региона не уточняли, что именно горит в центре города.

В то же время OSINT-каналы отмечают, что горит якобы Центральная авиационная техническая база в/ч 13830.

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