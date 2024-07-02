У центрі Курська зайнялася масштабна пожежа – відео
У центрі російського Курська зайнялася пожежа, у небі зафіксували стовпи чорного диму, повідомив глава Курського регіону Росії Олександр Смирнов.
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Він заявив, що на місці працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 людей з особового складу МНС Росії по Курській області. Смирнов запевнив – пожежу локалізовано.
Наразі, за його даними, інформація про постраждалих не надходила. Також не повідомлялися причини пожежі.
Влада регіону не уточнювала, що саме горить у центрі міста.
Водночас OSINT-канали зазначають, що горить начебто Центральна авіаційна технічна база в/ч 13830.
Location: 3754th Central Aviation Technical Base, military unit 13830, Kursk (Курск), Kursk Oblast, Russia, fire near 51.77135, 36.19197 https://t.co/1X19o9P7lG @UAControlMap @GeoConfirmed— blinzka (@blinzka) July 2, 2024
source 2nd location: https://t.co/TNQ5ILaaG9
Smoke plume from a fire at a military base. pic.twitter.com/9N2OoM8xf9
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