У центрі Курська зайнялася масштабна пожежа – відео

У центрі російського Курська зайнялася пожежа, у небі зафіксували стовпи чорного диму, повідомив глава Курського регіону Росії Олександр Смирнов.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Він заявив, що на місці працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 людей з особового складу МНС Росії по Курській області. Смирнов запевнив – пожежу локалізовано.

Наразі, за його даними, інформація про постраждалих не надходила. Також не повідомлялися причини пожежі.

Влада регіону не уточнювала, що саме горить у центрі міста.

Водночас OSINT-канали зазначають, що горить начебто Центральна авіаційна технічна база в/ч 13830.

Location: 3754th Central Aviation Technical Base, military unit 13830, Kursk (Курск), Kursk Oblast, Russia, fire near 51.77135, 36.19197 https://t.co/1X19o9P7lG @UAControlMap @GeoConfirmed

source 2nd location: https://t.co/TNQ5ILaaG9

Smoke plume from a fire at a military base. pic.twitter.com/9N2OoM8xf9