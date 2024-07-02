У центрі Курська зайнялася масштабна пожежа – відео

Влада регіону не уточнювала, що саме горить у центрі міста

Курськ. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У центрі російського Курська зайнялася пожежа, у небі зафіксували стовпи чорного диму, повідомив глава Курського регіону Росії Олександр Смирнов.

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Він заявив, що на місці працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 людей з особового складу МНС Росії по Курській області. Смирнов запевнив – пожежу локалізовано.

Наразі, за його даними, інформація про постраждалих не надходила. Також не повідомлялися причини пожежі.

Влада регіону не уточнювала, що саме горить у центрі міста.

Водночас OSINT-канали зазначають, що горить начебто Центральна авіаційна технічна база в/ч 13830.

Location: 3754th Central Aviation Technical Base, military unit 13830, Kursk (Курск), Kursk Oblast, Russia, fire near 51.77135, 36.19197 https://t.co/1X19o9P7lG @UAControlMap @GeoConfirmed

source 2nd location: https://t.co/TNQ5ILaaG9

Smoke plume from a fire at a military base. pic.twitter.com/9N2OoM8xf9 — blinzka (@blinzka) July 2, 2024

У ніч проти 14 червня Ростовську область Росії масово атакували безпілотники – вибухи чули у Морозовську, де розташований військовий аеродром. Там базуються російські літаки, які завдають ударів по Україні.

Міністерство оборони РФ заявило про знищення 87 дронів над територією РФ та окупованого Криму тієї ночі, вони заявляли про те, що в Ростовській області начебто було збито щонайменше 70 дронів.

Очільник ГУР Буданов стверджує – Сили оборони використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром у Морозовську в Росії 14 червня.

Вночі проти 15 червня безпілотники атакували Каменськ-Шахтинський у Ростовській області Росії.

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