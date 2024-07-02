У центрі Курська зайнялася масштабна пожежа – відео
Курськ. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У центрі російського Курська зайнялася пожежа, у небі зафіксували стовпи чорного диму, повідомив глава Курського регіону Росії Олександр Смирнов.

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Він заявив, що на місці працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 людей з особового складу МНС Росії по Курській області. Смирнов запевнив – пожежу локалізовано.

Наразі, за його даними, інформація про постраждалих не надходила. Також не повідомлялися причини пожежі. 

Влада регіону не уточнювала, що саме горить у центрі міста.

Водночас OSINT-канали зазначають, що горить начебто Центральна авіаційна технічна база в/ч 13830.

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